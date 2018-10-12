CTE personel alımı ilanını, İskilip (Çorum) Açık, İslahiye (Gaziantep) T Tipi Kapalı ve Açık, Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2 Nolu L Tipi Kapalı ile Yalvaç (Isparta) T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları için verdi. Personel ihtiyacının karşılanması amacıyla ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan bakanlık ve komisyon atamalı personelin (kurum birinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcıları hariç olmak üzere) Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22'inci maddesi gereğince komisyonlar arası naklen atanmaları/yerleştirilmeleri planlanıyor. CTE başvuru şartlarını taşıyan, ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin (kurum birinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcıları hariç) taleplerini 12-18 Ekim 2018 tarihleri arasında Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekiyor. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacak. Başvurular NAS üzerinden alınacak ve değerlendirmeler puana göre atanmak veya yerleştirilmek istenilen kurum ile halen görev yapılan kurumun ihtiyacı da göz önüne alınarak gerçekleştirilecek.

CTE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Sözleşmeli ve kadrolu personelin (aday memur olup olmadığına bakılmaksızın) 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde 1 yıllık hizmet süresini doldurmuş olması gerekmektedir. (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılacak, askerlik, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının 3 aydan fazlası hesaba katılmayacaktır.)

b) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atananlar ile bölge esasına göre atananlar 2 (iki) yıllık hizmet sürelerini doldurmamışlar ise bu kapsamda başvuru yapamayacaklardır.

c) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 33'üncü maddesi gereğince, bölge esasına göre zorunlu atamaya tabi olan infaz ve koruma başmemurlarının, "Kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere, nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçenin bağlı olduğu il veya ilçelerine atanamazlar. Ancak nüfusa kayıtlı olduğu ilçe hariç olmak üzere toplam nüfusu bir milyonu aşan yerler bu hükmün dışındadır." hükmü gereğince tercihlerini bu yerlerin dışında yapmaları gerekmektedir.

d) Hizmet gereği atananlardan talepte bulunacakların 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapmış olmaları gerekmektedir. (önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına atanmak isteyenlerde sekiz yıllık çalışma süresinin tamamlanması gerekmektedir.)

e) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak, son iki yıl içerisinde uyarma veya kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak (hizmet gereği atananlarda uyarma cezası dışında ceza almamış olmak).

CTE PERSONEL ALIMI GENEL İLKELER

a) Aile bütünlüğünün bozulmaması için eşlerden her ikisinin de aynı kuruma tercihte bulunmaları, birlikte talepte bulunmaları halinde her ikisinin de bu kapsamda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

b) Eşlerden yalnızca birinin talepte bulunması ve atamasının/yerleştirilmesinin yapılması halinde diğer eşin mazeret kararnamesi kapsamında ataması/yerleştirilmesi yapılmayacaktır. Atanan eşin de bulunduğu kurumda 2 (iki) yıl çalışma zorunluluğu bulunduğundan 2 (iki) yıl süreyle başka yere atanma talebinin kabul edilmeyeceği bilinmelidir.

c) Söz konusu ceza infaz kurumlarına sınırlı sayıda bayan personelin ataması/yerleştirilmesi yapılacağından tercih aşamasında bayan personelin bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir.

d) Yukarıda adı geçen kurumlara ihtiyaçtan fazla talep olması halinde talepte bulunanların hizmet puanı ve görev yaptığı kurumun personel ihtiyacı göz önüne alınarak başvuruları değerlendirilecektir.

e) Sistem üzerinden sadece yukarıda belirtilen ceza infaz kurumları tercih edilebilecektir. Ancak İslahiye (Gaziantep) T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Yalvaç (Isparta) T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu henüz UYAP sistemine tanımlanmadığından İslahiye (Gaziantep) T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunu tercih edeceklerin İslahiye A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu seçmeleri, Yalvaç (Isparta) T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunu tercih edeceklerin ise Yalvaç B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu seçmeleri gerekmektedir. Belirtilen yerlere atamaları/yerleştirilmeleri yapılan personelin söz konusu ceza infaz kurumları hizmete açıldığında kadroları/pozisyonları bu yer ceza infaz kurumlarına aktarılacaktır.

f) İskilip (Çorum) Açık, İslahiye (Gaziantep) T Tipi Kapalı ve Açık, Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2 Nolu L Tipi Kapalı ile Yalvaç (Isparta) T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları haricinde başka bir yer talep edenlerin talepleri dikkate alınmayacaktır.

g) Ayrıca, belirtilen ceza infaz kurumlarının bağlı olduğu yetki alanı içerisindeki kurumlarda görev yapan personel komisyon içi olarak bu yer ceza infaz kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

h) Sistem üzerinden en fazla dört tercih yapılabilecektir. Tercihlerde dört yer belirtme mecburiyeti bulunmamaktadır.

ı) Naklen atanma/yerleştirilme başvuru şartlarını taşımadığı halde talebini NAS üzerinden mazeret seçerek gönderenlerin talepleri dikkate alınmayacağı gibi ilgililerin taleplerine cevap da verilmeyecektir.

i) Tercihler başvuru süresinin son gününe kadar silinebilecek ve istenildiği takdirde yeniden talepte bulunulabilecektir. Ancak, başvuru süresi bittikten sonra tercihlerden vazgeçilemeyecek ve atamalar gerçekleştikten sonra atama işleminden feragat talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu itibarla tercihlerin özenli bir biçimde yapılması ve sisteme işlenmesi önem arz etmektedir.

j) Hizmete açılan ceza infaz kurumlarına atamaları/yerleştirmeleri yapılan personelin kurumlarından ayrılışları atama tebligatını müteakiben yapılacaktır. Henüz hizmete açılmayan ceza infaz kurumlarına atamaları/yerleştirmeleri yapılan personelin ayrılışları söz konusu kurumların faaliyete geçtikleri tarihte yapılacaktır.

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