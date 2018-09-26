Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yamaç ve Cumali’nin dövüştüğü nefes kesen tanıtımda Yamaç, Çukur’u almak için harekete geçiyor. Meke Yamaç’a, “Abiye kardeşi vurdurttun sen!” sözleriyle isyan ederken, Cumali’nin bıçak çektiği anlar gerilimi arttırıyor. Çukur sokaklarında hareketli saatler yaşanırken Yamaç, Çukur’u geri almak için “Ya alacağız ya öleceğiz!” sözleriyle Vartolu’dan yardım istiyor. Karakuzular ve Koçovalılar arasındaki mücadele giderek sertleşirken, Vartolu’nun Yamaç’a vereceği karşılık merakla bekleniyor.

Çukur 36. bölüm fragmanı;

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR 35. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇUKUR 35. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 2. bölümünde Cumali, kapısında yaralı halde bulduğu kardeşi Yamaç’a yardım ederken, mahallenin gençlerinin saldırısına uğrayan Vartolu büyük bir tehlike atlattı. Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Meke ve Celasun’un artık karşı karşıya olduğu görüldü. Kendine geldiğinde karşısında Cumali’yi bulan Yamaç’ın abisiyle duygu yüklü kavuşması ekran başındakileri de derinden etkiledi.

Karakuzuların Sena’yı aradığını bilen ve karısı için endişelenen Yamaç’a yardım eden Cumali, onu bulup Yamaç’a getirdi. Hiç vakit kaybetmeden Karakuzulara karşı harekete geçen Cumali’yi durdurmaya çalışan Yamaç abisinin hiç bilmediği sert yanıyla yüzleşti. Karakuzuların gizemli adamı Ersoy’un mahalleliye, Yamaç ve Cumali’nin arandığını ve bulunmadıkları her gün Çukur’dan birinin öleceğini söylemesiyle Yamaç, gizlice Çukur’a girdi. Çukur sokaklarında yükselen silah sesleri ve genç Efe’nin ölümüne şahit olan Yamaç ailesini ve Çukur’u eskisi gibi toparlayabilmek için mücadelesine devam edeceğini gösterdi. Göğsüne Çukur dövmesini yaptıran Yamaç’ın “Çukur her yerde!” sözleri dikkat çekti.

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