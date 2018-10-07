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Çukur 37. yeni bölüm 3. fragman: “Bizi iki kişi sanıyorlar, bir kişi olduğumuzu bilmiyorlar!”

Çukur 37. yeni bölüm 3. fragmanı dizi ekranlara gelmeden önce izleyicilere büyük ipuçları veriyor. SHOW TV'nin fenomenleşen dizisinde Yamaç, Vartolu ve Cumali güçlerini birleştirerek Çukur'u yeniden almak için harekete geçecek. Koçovalı kardeşlerden biri beklenmedik bir anda İdris'in karşısına çıkacak ve büyük yüzleşme yaşanacak. İşte Çukur 37. yeni bölüm fragmanı

07.10.2018 - 15:19 | Güncelleme:

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Yamaç, “Ben Çukur’u geri alacağım, yanımda mısınız?” sözleriyle Çukur’dakilerin yardımını isterken, omuz omuza veren Mahsun ve Çeto’nun “Bizi iki kişi sanıyorlar, bir kişi olduğumuzu bilmiyorlar!” diyerek oluşturduğu Karakuzular işareti dikkat çekiyor. Pazarda yaşananlar İdris’in sabrını zorlarken, Cumali-Vartolu atışması devam ediyor. Ortaya çıkan Ayşe’nin Çeto’nun elini öptüğü anlar merak uyandırırken, İdris’in Selim’e attığı tokat gerilimi arttırıyor.

ÇUKUR 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur’un yarın akşam ekrana gelecek 2. sezonun 4. bölümünde Yamaç, Vartolu ve Cumali güçlerini birleştirir. Koçovalı Kardeşler, Çukur’u yeniden kazanmak için harekete geçerler. Ancak Cumali ile Vartolu arasındaki yüksek tansiyon Yamaç için işleri güçleştirecek.

Yamaç bir yandan hedefi uğruna mücadele ederken diğer yandan Cumali ile Vartolu’nun arasında kalacak. Koçovalı Kardeşler tüm engellere rağmen omuz omuza savaşlarına devam ederken; kardeşlerden biri beklenmedik bir anda İdris'in karşısına çıkacak ve büyük yüzleşme yaşanacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de!

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