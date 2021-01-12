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'Çukur'da Cengiz Erdenet devri kapandı!

SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi 'Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde nefes kesen gelişmeler seyircileri ekran başına kilitledi. Koçovalılar intikam listesinden bir ismi daha eksiltti ve Cengiz Erdenet devri resmen kapandı. Cengiz Erdenet karakterine hayat veren usta oyuncu Mustafa Avkıran diziye veda etti. Cengiz'in ölümü ise büyük ses getirdi

'Çukur'da Cengiz Erdenet devri kapandı!

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde şoke eden olaylar yaşandı. Çağatay'ın dönüşü sürpriz gelişmelere sahne olurken, Çağatay ve Kulkan'ın beklenmedik hamlesi ise Çukur'da tüm dengeleri değiştirdi. Çağatay ve Kulkan, babalarının sonunu getirecek bir karar aldı ve Cengiz Erdenet'i Koçovalılar'a teslim ettiler.

Finalde otelde Cengiz'i yakalayan Koçovalılar, onun sonunu getirdi. Yamaç, Cengiz'e mahalleyi zehirlediği maddeyle ya da silahla ölme seçenekleri sundu. Cengiz ise silahla kendini öldürmeyi seçti. Böylelikle Çukur'da Cengiz Erdenet devri kapandı.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #ÇUKURDANKAÇIŞYOK DEDİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da6.65izlenme oranı (reyting),12.94izlenme payı (share),AB'de 5.53 izlenme oranı (reyting),11.51izlenme payı (share),Total’de 7.86izlenme oranı (reyting),15.86 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölüm #çukurdankaçışyoketiketiyle de uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

ÇUKUR, CENGİZ ERDENET'İN PEŞİNE DÜŞTÜ!

Çukur, Cengiz Erdenet'in kaldığı otele baskın düzenlemek için harekete geçti ancak beklenmedik saldırılarla karşılaştı. Çağatay Erdenet, geri dönerken yanında gizemli birini de getirdi. Bu maskeli gizemli kişi, hem ormana hem de otelin farklı yerlerine kurduğu bubi tuzaklarıyla Cumali'yi ve Çukurlu çocukları yaraladı.

Gizemli kişinin, Yamaç ile karşı karşıya geldiği anlarda gerilim giderek arttı. Usta bir dövüşçüden farksız saldırıya geçen gizemli kişi, Yamaç'ı yenmeyi başardı. Yamaç'ı son anda yetişip kurtaran ise Cumali oldu.

Çukur, Cengiz'in peşinde;

Yamaç, gizemli kişiye karşı;

ÇAĞATAY VE KULKAN'DAN ŞOKE EDEN HAREKET!

Çağatay ve Kulkan'ın, babaları için aldığı karar ise herkesi şoke etti. Cengiz Erdenet'in sonunu getirecek bir adım atan ikili, babalarını Koçovalılar'a teslim etti. Kulkan, Yamaç'ı arayarak Cengiz Erdenet'in otele döndüğünü ve bu sefer hiçbir tuzak olmadan kendisini alabileceklerini söyledi. Oteli izleyen Celasun da bunun üzerine Yamaç'ı aradı ve Çağatay'ın otelden çıktığını söyledi. Haberi alan Yamaç, hemen harekete geçti. Koçovalılar, Cengiz'i yakalamayı başardı ve intikam listelerinden bir ismi daha eksiltti.

"Kalite fedası"

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.

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