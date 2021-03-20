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Çukur'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!

SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Akın ve Celasun'un Yamaç'ın karşısında zor durumda olduğu anların ekrana geldiği sahnede Amca'nın dediklerini yapan gençlerin hali Yamaç'ı öfkelendiriyor

Çukur'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!
HABERTURK.COM

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Akın ve Celasun'un Yamaç'ın karşısında zor durumda olduğu anların ekrana geldiği sahnede Amca'nın dediklerini yapan gençlerin hali Yamaç'ı öfkelendiriyor. "Kaldırın başınızı!" diyerek Akın ve Celasun'u uyaran Yamaç tepkisini gösterirken, uzaktan onları izleyen Amca'nın bakışları dikkat çekiyor.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Yamaç, Efsun ve kızı Masal ile birlikte Cumali'nin evine geldi. İlk gecesinde yoksunluk krizine giren Efsun, tehlikeli bir hamle yaparak gece gizlice evden çıktı ve mahallede bir eczacıyı darp ederek istediği ilaçlara ulaştı. Evde kızı ile birlikte kalan Yamaç'ın, Masal'a babası olduğunu açıklaması duygu dolu anlara sahne oldu.

Aliço sayesinde Efsun'u baygın bir halde bulan Yamaç, yaşadığı durumu anladı ancak tedavi görmesi için Efsun'u ikna etmeye çalışırken, çok sert bir tepkiyle karşılaştı. Yamaç, Efsun'la ilgili artık bambaşka bir sorunla karşı karşıyaydı.

Yamaç ve Cumali'nin, Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu saldırı planı ise nefesleri kesti. Yamaç, hazırladığı akıllıca plan ile hem Amca'nın kendi adamları ile kendi mallarını vurmasını sağladı hem de Mazotçu Bilal'in mallarını korumuş oldular. Vartolu'nun oğlunun düğünü Koçovalı ailesini uzun bir zaman sonra tekrar bir araya getirdi. Koçovalı kardeşler bir arada olmanın keyfini yaşarken, düğünde ekranlara gelen Koçovalı halayı çok konuşuldu.

Koçovalıların bu mutlu anlarını gergin bir şekilde takip eden Amca ise aldığı haberle büyük bir şaşkınlığa uğradı. Yamaç ve Cumali, Amca'ya karşı yaptıkları saldırı planıyla istediklerini başardılar. Bu durum Yamaç ile Amca arasındaki savaşı resmen başlattı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 29. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

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