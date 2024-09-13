13 Eylül Cuma mesajları: Resimli mesajlar ile sevdiklerinizin Cumasını kutlayın
Cuma günleri, Müslümanlar için bayram özelliğinde olan, mübarek bir gündür. Her Cuma günü cemaat namaz kılmak için bir araya gelir; gün içinde dua ve tövbe etmenin diğer günlere göre daha hayırlı olduğuna inanılır. Cuma günü geldiğinde sevdiklerinizin Cumasını kutlamanız ve dualarınızı paylaşmanız için birbirinden farklı Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 13 Eylül en güzel, uzun, dualı ve resimli Cuma mesajları...
Cuma günleri, İslamiyet'te oldukça özeldir; bugün yapılan ibadetlerin daha hayırlı olduğuna, dua ve tövbe kapılarının açıldığına inanılır. Cuma günü cemaatle beraber kılınan namaz Kuran'da farz kılınmıştır. Hz. Muhammed Cuma gününün faziletini pek çok hadisinde belirtmiştir. Cuma günü geldiğinde sevdiklerinizi kutlamanız için birçok Cuma mesajını derledik. İşte, 13 Eylül uzun, kısa, dualı, resimli Cuma mesajları...
Cumanın bereketi, huzuru ve rahmeti üzerinize olsun. Bu mübarek günün hürmetine, gönlünüzden geçen tüm dualar kabul olsun. Rabbim, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde nice hayırlı cumalara ulaşmayı nasip etsin. İyi cumalar!
Cumanız mübarek olsun. Allah, bu güzel günün tüm hayırlarını siz ve sevdiklerinizle paylaşmayı nasip etsin. Dualarınız kabul, yüzünüz her daim gülsün.
Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu kutsal günde size huzur, mutluluk ve sağlık nasip etsin, dualarınızı kabul etsin.
Cuma gününün manevi atmosferi içinde, tüm sıkıntılarınızın son bulmasını, gönlünüzdeki huzurun daim olmasını dilerim. Rabbim, bu mübarek günde size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve bol bereket nasip etsin. Hayırlı cumalar!
Hayırlı Cumalar! Rabbim bu mübarek günün size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin.
Cumanız mübarek olsun! Allah’ın rahmeti ve yardımı sizinle olsun, hayatınıza güzellikler getirsin.
Mübarek cuma gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. Allah’ın rahmeti, bereketi ve affediciliği üzerinize olsun. Dualarınız kabul, günahlarınız affolunsun. Kalplerinizdeki tüm güzel dilekler gerçek olsun. İyi cumalar dilerim.
Cumanız mübarek olsun. Allah, bu kutsal günde kabul olan dualarınızı eksiksiz yerine getirsin, hayatınızı güzelliklerle doldursun.
Bu mübarek cuma gününde, Rabbim dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki güzellikleri size nasip etsin. Her türlü sıkıntıdan ve üzüntüden uzak, huzur dolu bir gün geçirmenizi temenni ederim. Cumanız mübarek olsun.
Cumalar, umutların yeşerdiği günlerdir. Bu mübarek günün size ve ailenize yeni umutlar, yeni başlangıçlar getirmesi dileğiyle hayırlı cumalar!
Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin ve kalbinize huzur versin.
Cuma günü, İslam alemi için çok özel bir gündür. Bu özel günün hürmetine, Rabbim sizlere bolca sağlık, huzur ve bereket versin. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı cumalar dilerim.
Hayırlı Cumalar! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Bu özel günde dualarınızın kabul, gönlünüzün huzur bulmasını diliyorum.
Hayırlı Cumalar! Bu mübarek günün size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.
Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek gün vesilesiyle dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri size nasip etsin. Hayırlı, huzurlu ve bereketli bir gün geçirmenizi dilerim.
Cumanız mübarek olsun, sevgili dostlarım. Bu özel günde kalbiniz sevgiyle dolsun, dualarınız kabul olsun. Allah’a emanet olun.
Cumanız mübarek olsun! Bu özel günde, dualarınızın kabul olmasını ve gününüzün bereketli geçmesini dilerim.
Mübarek cuma gününün feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim, hayırlı kapılar açsın, sıkıntılarınızı gidersin, dualarınızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun.
Bu mübarek Cuma günü, gönlünüzün huzur, yüzünüzün tebessümle dolmasını diliyorum. Allah’ın rahmeti üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!
Cumanın bereketi, Allah’ın rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Bu mübarek gün, kalplerimize huzur, evlerimize bereket getirsin. Cumanız mübarek olsun.
Cuma günü geldi, kalpte sevgiyle, dualarla dolu, Rabbimizin rahmeti bizlerle olsun. Hayırlı Cumalar dilerim, gününüz aydınlık olsun.
Mübarek cuma günü vesilesiyle Rabbim, gönlünüzden geçen tüm hayırlı duaları kabul etsin. Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu, bereketli bir gün geçirmenizi dilerim. Cumanız mübarek olsun.
Cumanız mübarek olsun! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, her şey gönlünüzce olsun.
Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumanın hayrı, huzuru ve bereketi evinize dolsun. Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.
Cumanız mübarek olsun! Bu kutsal günde Allah, size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk versin.
Rabbim, bu mübarek cuma gününde kalplerinizi huzurla, evlerinizi bereketle doldursun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.
Hayırlı Cumalar! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, dualarınız kabul, gününüz aydınlık olsun.
Cumanın huzuru, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Bu özel günün feyziyle tüm güzellikler sizinle olsun. Cumanız mübarek olsun.
Hayırlı Cumalar! Bu özel günde Allah, dualarınızı kabul etsin, kalbinizi huzurla doldursun.
Allah’ın rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bu mübarek cuma günü, sevdiklerinizle birlikte hayırlara vesile olsun. Cumanız mübarek olsun.
Cumamız mübarek olsun! Allah, tüm niyetlerinizi kabul etsin ve sizlere huzur dolu bir gün nasip etsin.
Hayırlı Cumalar! Allah, bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri yaşatsın.
Cumamız mübarek olsun! Rabbim, size ve ailenize sağlık, huzur ve mutluluk versin