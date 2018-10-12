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Cumanız mübarek olsun! Bugünün anlamına özel en güzel cuma mesajlarını göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Hem kısa hem resimli cuma mesajları seçeneklerini sizler için bir araya getirdik. Siz de sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte 12 Ekim en güzel cuma mesajları ve sözleri