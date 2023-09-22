1 Şurada Paylaş!









RESİMLİ CUMA MESAJLARI: İnanlar, bayram günü hükmünde kabul edilen, ellerin semaya çevrilip alemlerin rabbi Allah'a duaların edildiği mübarek Cuma günü sevdiklerini tebrik edip dualarını almayı ihmal etmiyor. Özellikle yüz yüze görüşme ihtimali bulamadığı yakınlarını tebrik etmek isteynlerin en sık kullandığı yöntemler arasında birbirilerine resimli cuma mesajı göndermek yer alıyor. Birbirlerini tebrik etmek ve bu amaçla da paylaşım yapmak isteyenler için resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte en güzel dualı ve resimli Cuma mesajları...