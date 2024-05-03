Cuma günleri, İslam alemi için özel bir gün sayılır. Hz. Muhammed "Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma'dır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de Cuma günü kopacaktır." hadisiyle Cuma gününün önemini vurgulamıştır. Bugünü sevdiklerinizle paylaşmanız için en güzel Cuma mesajlarını derledik. İşte, uzun, kısa, resimli 'Cuma'nız mübarek olsun' mesajları...