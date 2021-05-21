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Cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınıyor? 21 Mayıs 2021 İstanbul Cuma saati kaçta?

İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 21 Mayıs İstanbul Cuma namazı saati öncesi Fatih, Süleymaniye ve Sultanahmet gibi camiler başta olmak üzere Cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı. Cuma namazı öncesi İstanbul il genelinde vatandaşlar İstanbul Cuma namazı saatini merak ediyor. İşte 21 Mayıs İstanbul Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

Cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınıyor? 21 Mayıs 2021 İstanbul Cuma saati kaçta?

İstanbul Cuma ezanı saati 21 Mayıs 2021 yani bugün İstanbul'da Cuma namazını eda edecek inanalar tarafından merakla araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma saati öncesi tarihi kentteki Sultanahmet, Süleymaniye ve Fatih gibi selatin camileri başta olmak üzere cami ve mescitler Cuma namazı için hazırlandı. Cuma namazına gideceklerin gözü ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma namazı saatine çevrilmiş durumda. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri sayfasından aldığımız bilgiler...

İSTANBUL CUMA SAATİ KAÇTA? 21 MAYIS 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saat 13.06'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
21 Mayıs 2021 Cuma03:4405:3413:0617:0220:2722:09
22 Mayıs 2021 Cumartesi03:4305:3313:0617:0320:2822:11
23 Mayıs 2021 Pazar03:4205:3313:0617:0320:2922:12
24 Mayıs 2021 Pazartesi03:4005:3213:0617:0320:3022:13
25 Mayıs 2021 Salı03:3905:3113:0617:0420:3122:15
26 Mayıs 2021 Çarşamba03:3805:3113:0617:0420:3222:16
27 Mayıs 2021 Perşembe03:3705:3013:0617:0420:3322:17

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

CUMA NAMAZININ ŞARTLARI NELERDİR?

Hanefi’de Cuma namazının farz olabilmesi için iki şart vardır:

1- Vücub şartları,

2- Sıhhat şartları.

Sıhhat şartlarından biri yoksa, namaz sahih olmaz. Vücub şartları yoksa, sahih olur. Vücûb şartları üzerinde mezhepler arasında önemli bir görüş ayrılığı yoktur. Cumanın sıhhat şartlarında mezhepler arasında önemli görüş ayrılıkları vardır.

Sıhhat şartları yedidir:

1- Namazı şehirde kılmak. Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir.

2- İzinli olarak kılmak. [Gayrimüslim ülkelerde, cemaatin seçeceği imam, Cuma namazını kıldırır. Cumanın kabul olması şüpheli olan yerlerde, Cuma namazının son sünneti ile vaktin sünneti arasında dört rekat zuhr-i ahir [son öğle] namazı kılmalıdır.]

3- Öğle namazının vaktinde kılmak.

4- Vakit içinde hutbe okumak.

5- Hutbeyi namazdan önce okumak.

6- Cuma namazını cemaat ile kılmaktır. İmamdan başka, Hanefi’de 3, Maliki’de 12, Şafii ve Hanbeli’de 40 erkek gerekir.

7- Cami herkese açık olmak. Kapıyı kilitleyip içerde kılmak caiz olmaz.

Vücub şartları:

Cuma namazının Vücub şartları 9’dur:

1- Mukim olmak, seferi olmamak.

2- Sağlam olmak, hasta olmamak.

3- Hür olmak.

4- Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak.

5- Âkıl ve bâliğ olmak.

6- Kör olmamak.

7- Yürüyebilmek. Arabası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir.

8- Erkek olmak. Cuma namazı kadınlara farz değildir.

9- Çok yağmur, kar, fırtına, çamur, çok soğuk olmamak.

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