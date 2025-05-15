Cuma namazı kaçta? 16 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz saatleri
Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma namazı saatleri gündeme geldi. Cuma namazları bilindiği gibi camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini paylaşmasının ardından netlik kazandı. Peki Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte 16 Mayıs 2025 Cuma 81 il cuma namazı saatleri
Cuma namazı için beklemeye geçen İslam alemi, cuma namazı saatlerini gündemine aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınır. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, il il cuma namazı saatleri...
16 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 16 Mayıs Cuma namazı saat 13.05'de kılınacak.
16 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 16 Mayıs Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.
16 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 16 Mayıs Cuma namazı saat 12.50'de kılınacak.
16 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 16 Mayıs Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.