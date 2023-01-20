Müslüman aleminin haftalık bayramında ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler Cuma namazı kılınışını araştırıyor. Cuma namazı; farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınıyor. İşte, Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar...