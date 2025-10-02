Habertürk
        Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 3 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 3 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, bulunduğu ilde cuma ezanın kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İşte 3 Ekim 2025 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti...

        Giriş: 02.10.2025 - 20:56 Güncelleme: 02.10.2025 - 20:56
        Ekim ayının ilk cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından belirlenirken her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte 3 Ekim 2025 cuma namazı saatleri...

        3 EKİM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 3 Ekim Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3 EKİM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 3 Ekim Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3 EKİM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 3 Ekim Cuma namazı saat 12.43'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3 EKİM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 3 Ekim Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

