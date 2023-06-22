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Cuma namazı saat kaçta? 23 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl İl Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Camide cemaatle kılınan cuma namazları, farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte Diyanet ile 23 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 81 il cuma namazı saatleri...

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  • Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 23 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

    Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farkılılık gösterebilmektedir. Cuma namazı için camilere akın edecek olan İslam alemi, cuma namazı saatlerini araştırmaya başladı. Cuma namazı; dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte il il cuma namazı vakitleri...
  • Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 23 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

    23 HAZİRAN 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da 23 Haziran Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.

    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 23 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

    23 HAZİRAN 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ankara'da 23 Haziran Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.

    ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 23 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

    23 HAZİRAN 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İzmir'de 23 Haziran Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.

    İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 23 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

    23 HAZİRAN 2022 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Bursa'da 23 Haziran Cuma namazı saat 13:11'de kılınacak.

    BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 23 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

    CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

    Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
  • Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 23 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

    İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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