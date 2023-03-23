Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü ilk orucun tutulmasıyla başlamış oldu. Ramazan ayının ilk cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından paylaşılan namaz vakitleri takviminin paylaşılmasının ardından netlik kazandı. İşte 24 Mart Cuma namazı saat kaçta, ezan ne zaman okunacak sorularının yanıtı...