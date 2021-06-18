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Cuma namazı saati (Ankara): 18 Haziran Ankara'da Cuma namazı kaçta kılınacak? Ankara Cuma saati

18 Haziran Cuma günü camide Cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlar, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Koronavirüs salgınında camilerde Cuma namazı kılınmasına koronavirüs tedbirlerine dikkat edilmesi şartıyla izin verilmişti. Ankara'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Ankara Cuma saati

Cuma namazı saati (Ankara): 18 Haziran Ankara'da Cuma namazı kaçta kılınacak? Ankara Cuma saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan haftalık namaz vakitleri ve İstanbul Cuma vakti araştırılıyor. 18 Haziran Cuma günü cumaya gitmek isteyen vatandaşlar Ankara Cuma saatini merak ediyor. İşte Diyanet İşleri haftalık namaz vakitleri ve Ankara Cuma namazı saati

ANKARA CUMA SAATİ - 18 HAZİRAN

18 Haziran Ankara Cuma saati: 12:55

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
18 Haziran 2021 Cuma03:1705:1312:5516:5220:2722:14
19 Haziran 2021 Cumartesi03:1705:1312:5516:5320:2722:14
20 Haziran 2021 Pazar03:1705:1312:5516:5320:2722:15
21 Haziran 2021 Pazartesi03:1705:1312:5516:5320:2822:15
22 Haziran 2021 Salı03:1705:1312:5616:5320:2822:15
23 Haziran 2021 Çarşamba03:1805:1412:5616:5320:2822:15
24 Haziran 2021 Perşembe03:1805:1412:5616:5420:2822:15


CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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