Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il olarak yayınlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olarak görülen Cuma gününde binlerce Müslüman, farz ibadetini yerine getirmek için camilere akın edecek. Vatandaşlar yaşadıkları illerin Cuma namazı saatlerini araştırıyor. İşte, 27 Ocak 2023 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati...