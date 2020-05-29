Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - ÇANKIRI

AA

Cami avluları ve pazar yerlerine girişte polis ekiplerince yapılan kontrollerin ardından alınan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kendilerine ait seccadelerde sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerini yerine getirdi.Uzun bir sürenin ardından cuma namazının kılmanın mutluluğunu yaşayan Sadık Yıldırım, büyük bir sevinç yaşadığını, salgın bitene kadar kurallara uymaları gerektiğini belirtti.İsmail Duran da cuma namazı kıldığı için memnun olduğunu dile getirerek, "Allah bu virüs belasını alsın bu milletin üstünden, milletimiz rahat etsin. Hayatımda ilk defa böyle bir namaz kıldık. Allah inşallah bir daha böyle şeyler göstermesin, camilerde namaz kılmayı nasip etsin." diye konuştu.