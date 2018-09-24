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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de konuştu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de Müslüman toplum temsilcilerine hitap etti. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde Suriye'de güvenli bölgeleri genişletmeye devam edeceğiz. Kudüs'ü devlet terörü uygulayanların ihtiraslarına terk etmeyeceğiz" dedi

24.09.2018 - 01:42 | Güncelleme: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk ve Müslüman toplumuna hitap etti. 260 binin üzerinde Suriyelinin vatanlarına döndüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son İdlib krizinde olduğu gibi, tek bir sivilin dahi burnunun kanamaması için diplomatik alanda yoğun çabalar yürüttük. Bu gayretlerimizin meyvesini almaya da başladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye’nin geleceğine kast eden çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İlk kıblemiz Kudüs'ü, işgalcilerin ve Filistinlilere devlet terörü uygulayanların ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. İsrail ve Amerikan yönetimlerinin Kudüs'ün izzetini ve onurunu ayaklar altına alan tacizlerine karşı mücadelemizi diplomaside en üst düzeyde vereceğiz."

AA'nın haberine göre; Erdoğan, Arakan, Suriye ve Filistin'de yaşananlara işaret ederek, "Tüm bu sorunların çıkmaza girmesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi küresel barış ve istikrarın garantörü kuruluşların acziyetini elbette kabul ediyoruz. Bu kuruluşların, yapıları gereği, çoğu zaman küresel barıştan ziyade, belli güçlerin çıkarlarının korunmasına hizmet ettiklerini biliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezhebi ve etnik farklılıklarımızı çatışma veya üstünlük vesilesi değil, ümmetin renkliliğinin, zenginliğinin birer timsali olarak göreceğiz. Diğer din mensuplarını dışlamadan, insanlığın ortak paydalarında buluşmanın yollarını arayacağız. Amerikalı Müslümanların son dönemde siyasete ve önümüzdeki seçimlere yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyorum. Seçimler sonucunda pek çok kardeşimizi temsil ve karar makamında da inşallah göreceğimize inanıyorum." dedi.

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