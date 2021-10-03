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Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı. Erdoğan, "Haftada 3 gün spor yapmaya gayret ediyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabından geçtiğimiz günlerde bakanlar ve danışmanlarıyla yaptığı basketbol maçının görüntülerini paylaştı.

Erdoğan, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta danışmanları ve bazı bakanlarla basketbol oynamış, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın buna ilişkin paylaşımlarda bulunmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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