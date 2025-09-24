Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Sanayide düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırıyoruz. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Elektrili araç üretimi başta olmak üzere altyapıyı güçlendiriyor, demiryolu yatırımlarına öncelik veriyoruz. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz.
2026 yılında ev sahipliği yapmaya hedeflediğimiz konferansla bu çabalarımızı taçlandırmayı temenni ediyoruz."