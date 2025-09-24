Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 21:47 Güncelleme: 24.09.2025 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

        "Sanayide düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırıyoruz. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Elektrili araç üretimi başta olmak üzere altyapıyı güçlendiriyor, demiryolu yatırımlarına öncelik veriyoruz. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz.

        2026 yılında ev sahipliği yapmaya hedeflediğimiz konferansla bu çabalarımızı taçlandırmayı temenni ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rafa Silva şov yaptı Beşiktaş kazandı!
        Rafa Silva şov yaptı Beşiktaş kazandı!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!