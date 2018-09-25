Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün bir dizi temaslarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Malcolm X ın kızları Qabılah ve Ilyasah'ı kabul etti.

SURİYE'DEKİ DURUM GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Erdoğan, görüşme öncesi Guterres'in ziyaretçi defterini imzaladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temaslarına devam edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'deki gelişmeleri görüştüğü ve Guterres'in Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de silahlardan arındırılmış tampon bölge oluşturulmasına ilişkin vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapması ve BM ve Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğine övgüde bulundu. Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki durumu görüştüler. Genel Sekreter, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturmak için 17 Eylül'de imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomi Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 25 dakika sürdü.

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI VE BELÇİKA BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü. BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen basına kapalı görüşme 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD’nin New York şehrinde, Belçika Başbakanı Charles Michel ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldi. BM’de Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmesi bittikten sonra Milenyum Otele geçerek Ruhani ile başbaşa görüştü.

"KUDÜS'Ü DEVLET TERÖRÜ UYGULAYANLARIN İHTİRASLARINA TERK ETMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk ve Amerikalı Müslüman toplumuna hitap etti.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletler eğer adaleti tesis edecekse, işte bunu ancak bu şekilde tesis edebiliriz. Aksi takdirde adaleti tesis mümkün değil. Şu anda Birleşmiş Milletler bunu başarabiliyor mu? Hayır. Bu kadar olaylar oluyor, Suriye sorunu 8 senedir devam ediyor çözebildi mi? Hayır. İsrail, her türlü zulmü yapıyor, verilen kararlar var, bu kararlara rağmen İsrail verilen kararlara uyuyor mu? Ne anlamı oldu bunun? İşte onun için adalet. Suriye halkını hak ve özgürlük mücadelelerinde yalnız bıraktılar ama biz yalnız bırakmadık." dedi.

"DİPLOMATİK ALANDA YOĞUN ÇABALAR YÜRÜTTÜK"

Türkiye'nin sınırlarının hemen yanında, bir dönem PYD-YPG'li teröristler ile DEAŞ'lı canilerin işgali altında bulunan 4 bin kilometrekarelik alanda huzurun sağlandığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şehitler vererek gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sayesinde 260 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizin vatanlarına dönmesini sağladık. Son İdlib krizinde olduğu gibi, tek bir sivilin dahi burnunun kanamaması için diplomatik alanda yoğun çabalar yürüttük. Bu gayretlerimizin meyvesini almaya da başladık.

Bir dönem teröristlerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı bölgelerde, bugün Suriyeli çocuklar hiçbir korku duymadan okullarına gidiyor. Afrin'de, El-Bab'da, Cerablus'ta gidiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye'nin geleceğine kasteden çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Aynı şekilde ilk kıblemiz Kudüs'ü, işgalcilerin ve Filistinlilere devlet terörü uygulayanların ihtiraslarına terk etmeyeceğiz.

İsrail ve Amerikan yönetimlerinin Kudüs'ün izzetini ve onurunu ayaklar altına alan tacizlerine karşı mücadelemizi diplomaside en üst düzeyde vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatının Olağanüstü İstanbul Zirveleri'nde aldığı kararların uygulanması için her türlü çabayı gösterdiklerini, BM Genel Kurulu'nda alınan kararların dünyanın ilgisiyle olumlu bir şekilde geçtiğini söyledi.

"SORUMLULUK BİZİM OMUZLARIMIZDA"

"Bırakın küresel meseleleri, kendi dinlerini, kendi geleceklerini ilgilendiren konularda bile yeknesak bir duruş sergileyemiyor.

Açık söylüyorum, Filistin meselesinin onca yıldır çözüme kavuşturulamamasının sebebi, İsrail'in hukuk tanımazlığından daha çok Müslümanlardaki vahdet yani birlik eksikliğidir. İşte sene 1948 Filistin neydi, şu anda geldiğimiz sene 2018 Filistin ne? Başladığımız yerdeyiz. 1948'de devasa topraklar ama şu anda maalesef bir avuç Filistin toprağı. Gözü dönmüş bazı Budistlerin Arakan'da kardeşlerimizi kameralar önünde vahşice katletme cesareti gösterebilmeleri de yine İslam dünyasının parçalanmışlığından kaynaklanıyor.

Suriye'deki zulmün 7 yıldır bitirilememesinin nedeni de İslam dünyasına öncülük edecek devletlerin basiretsizliğidir.

Tüm bu sorunların çıkmaza girmesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi küresel barış ve istikrarın garantörü kuruluşların acziyetini elbette kabul ediyoruz.

Bu kuruluşların, yapıları gereği, çoğu zaman küresel barıştan ziyade, belli güçlerin çıkarlarının korunmasına hizmet ettiklerini biliyoruz. Ancak, şunu kabul etmemiz gerekir ki sorunlarımızın çözümünü başkalarına bırakarak, asıl hatayı biz yapıyoruz.

"Müslümanlar olarak bizim mesuliyet üstlenmediğimiz meselelerde, diğer devletlerin yapıcı katkı sağlamalarını bekleyemeyiz.

Hele medet umduklarımız bölgemizle ilgili hesapları olan ülkeler ise bu durumda sorumluluk tamamen bizim omuzlarımızdadır." diyen Erdoğan, yanlışı başkasında aramanın sadece zaman kaybettireceğine işaret etti.

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