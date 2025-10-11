Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası'na ziyaret

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti, sel afetinin izlerinin silinmesine yönelik sürdürülen çalışmaları denetledi, ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 13:26 Güncelleme: 11.10.2025 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Ayder Yaylası'nda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2'nci gününde ziyaretlerini sürdürdü. Sabah saatlerinde Güneysu'daki konutundan ayrılan Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti.

        Erdoğan, kentte 20 Eylül'de metrekareye 355 kilogram yağış düşmesiyle oluşan sel ve heyelan afetinin yaralarının sarılması için sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Güneysu'dan bindiği helikopter ile dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na geldi. Erdoğan burada, yapımı tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.

        REKLAM

        Bölgedeki çalışmaları havadan da inceleyen Erdoğan, kendisine verilecek brifing için oteldeki programa katıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda inceleme ve ziyaretlerinin ardından Rize'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı ile Sivil Toplum Kuruluşları Buluşma programlarına katılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler