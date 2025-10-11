Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası'na ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2'nci gününde ziyaretlerini sürdürdü. Sabah saatlerinde Güneysu'daki konutundan ayrılan Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti.

Erdoğan, kentte 20 Eylül'de metrekareye 355 kilogram yağış düşmesiyle oluşan sel ve heyelan afetinin yaralarının sarılması için sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Güneysu'dan bindiği helikopter ile dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na geldi. Erdoğan burada, yapımı tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.

REKLAM

Bölgedeki çalışmaları havadan da inceleyen Erdoğan, kendisine verilecek brifing için oteldeki programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda inceleme ve ziyaretlerinin ardından Rize'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı ile Sivil Toplum Kuruluşları Buluşma programlarına katılacak.