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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü paylaşımı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü'nün yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 19:56 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:56
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çerkes kardeşlerimizin Kafkasya’dan, ana vatanlarından haksızca, hukuksuzca, insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaşanan tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum." açıklamasında bulundu.

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