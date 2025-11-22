Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'da katıldığı G20 Liderler Zirvesi kapsamında dünya liderleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü liderler arasında; Kanada Başbakanı Mark Carney, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 20:16 Güncelleme: 22.11.2025 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Lider Zirvesi kapsamında diplomatik temaslarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney ile görüşmesinde Türkiye ile Kanada arasında savunma sanayi alanında işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini, bu minvalde son dönemde ivmelenen işbirliğinin daha da derinleştirilmesinin iki ülkenin müşterek menfaatine olacağını vurguladı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

        Buna göre kabulde, Türkiye ile Kanada ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi için gayret gösterdiklerini, ticaret, enerji, teknoloji, hava ulaştırması gibi alanlarda ilişkileri derinleştirme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

        İki müttefik olarak Türkiye ile Kanada arasında savunma sanayi işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini belirten Erdoğan, bu minvalde son dönemde ivmelenen işbirliğinin daha da derinleştirilmesinin iki ülkenin müşterek menfaatine olacağını kaydetti.

        Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu.

        VONDER LEYEN İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

        REKLAM

        Zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'daki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

        ANGOLA CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço ile bir araya geldi.

        Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

        ETİYOPYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile görüşmesinde, Etiyopya ve Somali arasında Ankara Deklarasyonu ile tesis edilen uzlaşma zemininin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Ali ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Buna göre görüşmede, Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Etiyopya ile ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerini geliştirmek için çalıştığını, işbirliğinin atılacak adımlarla daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti.

        Erdoğan, Etiyopya ve Somali arasında Ankara Deklarasyonu ile tesis edilen uzlaşma zemininin geliştirilmesinin önemini vurgularken, bu uzlaşmanın bölgedeki diğer sorunların çözümüne olumlu örnek oluşturmasını temenni ettiklerini belirtti.

        LULA İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Johannesburg Expo Center'da görüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Tacı gölge altında
        Tacı gölge altında
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede