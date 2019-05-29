Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi mesajı

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı mesajında "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun" dedi

İstanbul'un Fethi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı nedeniyle yayınladığı mesajda, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı ve İstanbul'un bazı tarihi yapılarının görsellerinin de yer aldığı paylaşımında, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun! Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika flaş gelişme: Zümrüt Apartmanı yazarı Abdullah Şevki'nin ardından yayıncı da teslim oldu
GÜNDEM'Zümrüt Apartmanı'nı yazana pedofili gözaltısı
Kırımızı alarmın günü ve saati açıklandı!
GÜNDEMKırmızı alarmın günü ve saati açıklandı!
2019 kadir gecesi ayın kaçında? İşte, Kadir Gecesi mesajları...
GÜNDEM2019 kadir gecesi ayın kaçında?
Zümrüt Apartmanı olayı nedir? Abdullah Şevki ve Alaattin Topçu kimdir? Zümrüt Apartmanı skandalı
GÜNDEMZümrüt Apartmanı olayı nedir?
Zümrüt Apartmanı kitabı ve kitabı yazan Abdullah Şevki hakkında Murat Bardakçı'nın yazısı
GÜNDEMKenef kasidesi!
Gazeteci Kadri Gürsel Çağlayan Adliyesi'nde
GÜNDEMGazeteci Kadri Gürsel Çağlayan Adliyesi'nde
Eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu'na 12 yıl hapis
GÜNDEMEski Yargıtay üyesine 12 yıl hapis
Kadir Gecesi namazı 4 rekat nasıl kılınır? Kadir Gecesi nasıl belirlenir?
GÜNDEMKadir Gecesi namazı 4 rekat nasıl kılınır?
Son Dakika karar! Avukatın 'Etek boyunu' soran hakime soruşturma izni
GÜNDEM'Etek boyu' tartışmasında hakime soruşturma izni
Eski İzmir Emniyet Müdürü'ne 11 yıl hapis
GÜNDEM'Askeri Casuslukta Kumpas'ta ceza yağdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X