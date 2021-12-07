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Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da önemli açıklamalar
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaretinde askerlere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Katar ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz." dedi.

Erdoğan, "Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir.

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz.

Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz.

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