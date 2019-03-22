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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...
Gönül belediyeciliği her şehre yakışır ama en çok da Konya'ya yakışır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur kardeşimin gönülleri fethedecek projeleri var. Biz de cumhurbaşkanlığı olarak Konya'nın bundan sonra yayında yer alacağız. Metro başta olmak üzere şehrimizin geleceği için tüm yatırımların hayata geçirilmesi konusunda takipçisi olacağım. Eskiler yitik kaybedildiği yerde bulunur derler. Biz de inşallah kaybettiğimizi Konya'da bulacağız.
ŞİMDİ KENETLENME ZAMANI
Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyor. Ama unutmayalım ki dönem ders verilecek gibi değil iki elin parmakları gibi sıkı sıkıya kenetlenme dönemdir. Şunu unutmayın bugüne kadar hep dik durduk, dikleşmedik.
Bugün İslam İşbirlği Teşkilatı Konferansına dönem başkanı olarak katıldım ve İslam ülkeleriyle bir araya geldim. Bu toplantıda Yeni Zelanda'dan da başbakan yardımcısı ve devlet bakanı bir bayan da geldi. Dertleştik. Neler yapılmalı kararını verdik. Üzüldüğüm ne biliyor musunuz Yeni Zelanda'daki bu kişini pozitif yaklaşımı ve diğer yanında Avustralya'da konuşan terörist senatör... Onun bir benzeri de Türkiye'de var. Sıkıntı orada... Özellikle CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum. Böyle bir adama siz daha ne kadar oy vereceksiniz? İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor! Biz batıya anlatamadık bugüne kadar, demek ki sana da anlatamamışız. Sen tehlikeli bir adamsın. Girdiğin bütün seçimleri kaybettin. Bunu da kaybedeceksin.
BAY KEMAL MİLLETVEKİLLİĞİNE GÜVENİYOR
Bu senin iyi günlerin. Bu yurt konseyi hikayen. Öbür tarafta Cumhurbaşkanı'na attığın iftira. Ben halkıma nasıl terörist derim ya! Gereken hesabı vereceksin Şimdi tabii korku bacağı sardı. Bu ülkede hukuk var. Senin şimdi dirsek temasında olduğun Bay Kemal o şimdi milletvekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları da avukatımla yargıya intikal etmek üzere yapıyorum. Biz teröristlerle el ele omuz omuza yürüyenlerle omuzun sıvazlamayız. Bunlara gereken dersler verilecek. İnşallah seçimden sonra bir tarafta parlamento bir tarafta yargı üzerine üzerine gideceğiz. Kararlarımızı alır ve uygularken sadece kendi hissiyatımızı değil evlatlarımızın geleceğini de göz önünde bulundurmalıyız. Siyaset aynı zaman kızgın yürekleri soğutma işidir.
AK PARTİ'NİN KAPISINDAN İÇERİ YANLIŞ KİŞİ GİREMEZ
Millete efendilik yapan hiç kimsenin bizimle yürümemiz mümkün değildir. Bunlar AK Parti'nin içinde yer alamaz. Hatalar olabilir ama AK Parti hiçbir zaman kişiliksiz partilerden biri haline dönüşmeyecek. AK Parti'nin kapısından içeri yanlış bir kişi giremez.
Konya'ya 17 senede 51 katrilyon yatırım yaptık. Konya'ya iki devlet üniversitesini kazandırdık.
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