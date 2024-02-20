Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya kazanan güreşçilere tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı şu şekilde:
"Avrupa Güreş Şampiyonası’nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum."