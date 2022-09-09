Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 açıklaması! 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak öğle saatlerinde Kerem Aydınlar Camii'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplar:

"YARGININ KARARINI BEKLİYORUZ"

"DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu. Batının, DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok. Yargının bugün vereceği kararı bekliyoruz. O karar atılacak adımlar için bir anlam önemli bir mesaj olacaktır.

"SDG'Yİ BIDEN İLE KONUŞACAĞIM"

SDG konusunda maalesef ABD'nin bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. SDG'ye eğitim ve silah desteği veriyorlar. Birleşmiş Milletler'de Sayın Başkan (Biden) ile görüşme fırsatı bulabilirsem bunu konuşacağım.

"TÖRENE KATILMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

(İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni) İngiltere'ye taziye mesajımı sosyal medyadan gönderdim. Programlarım el verirse törene katılmayı düşünüyorum. Kendisini tanıyorum, görüşmemiz oldu. Fırsat bulabilirsek katılmayı düşünüyoruz.

"SADECE ABD SAVAŞ UÇAĞI SATMIYOR"

Madrid'de Sayın Biden ile yaptığımız görüşmede F-16'lar konusunda önemli bir yaklaşımda bulundu. Cumhuriyetçiler destek vermiyor imasında bulundu. Dışişleri Bakanım Bulgaristan'da bir görüşme yaptılar. Onların da destek vereceğini düşünüyorum. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor. Her yerden bunu temin mümkün ve bunun için de bize sinyal çakanlar var."