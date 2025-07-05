Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit orman işçisi Ragıp Şahinin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Giriş: 05.07.2025 - 21:01 Güncelleme: 05.07.2025 - 21:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Şahin'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ