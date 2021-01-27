SON DAKİKA: Erdoğan, dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile görüştü! - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'la telefonda görüştü 0:00 / 0:00

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceXin Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk, 185 milyar doları geçen servetiyle, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u 7 Ocak'ta geçerek dünyadaki en zengin insan oldu.

2020’de elektrikli otomobili adeta havalandıran dünyanın bir anda birinci zengin adamı haline gelen Elon Musk’un şirketi Tesla’nın piyasa değeri tarihinde ilk kez 800 milyar dolar sınırını aştı. Hisseleri son 1 yılda yüzde 700 artış kaydederek dikkatleri üzerine çeken Tesla'nın piyasa değeri en son 774 milyar dolar seviyesinde ölçülmüştü.