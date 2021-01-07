Son dakika... Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk, 185 milyar doları geçen servetiyle, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyadaki en zengin insan oldu.

PİYASA DEĞERİ 750 MİLYAR DOLAR

2020’de elektrikli otomobili adeta havalandıran dünyanın bir anda birinci zengin adamı haline gelen Elon Musk’un şirketi Tesla’nın piyasa değeri 750 milyar dolar. Bu değer tüm gelenekselleşen efsane otomobil firmalarının toplam değerinden fazla. Yani artık Ford, Toyota, Volkswagen, Mercedes, GM, Honda ve BMW’nin toplam değeri bir Tesla etmiyor.

RAKİPLERİYLE ARAYI HAYLİ AÇTI

Pandemi dönemi adından sıkça söz ettiren Tesla, merkezini Texas eyaletine taşıması fazla pahalılaşan hisse fiyatını bedelsiz sermaye dağıtarak bölmesi ve son olarak da dev fonların ilgi odağı olan ABD’li S&P 500’e girişi ile 2020’de rakipleriyle arayı bir hayli açtı. Tesla hisseleri son 1 yılda yüzde 700 artışla tüm dünyada yatırımcılara dudak uçuklattı.

DEĞER ARTIŞINA BAĞLI OLARAK

Musk, Forbes'un canlı istatistiklerine göre Tesla'daki değer artışına bağlı olarak listede ilk sıraya yükseldi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2017'den beri dünyanın en zengin kişisi ünvanını koruyordu. Ve serveti 184 milyar dolar hesaplanıyordu.