CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi hakkında konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, şunları kaydetti: "Randevu isteyeceğiz tabii ama şöyle bir takvimlendirmemiz var. Seçim sonuçlarını değerlendirip bundan sonrasına ilişkin yol haritamızı belirliyoruz. Parti grubumuzla da bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup kendisinden randevu talep edeceğiz. Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil biz nezaket görüşmesini bayramda telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olarak, Türkiye ekonomisinin yüzde 80'ine nüfusun yüzde 65'ine hizmet veren belediyelerin ve son birlikte girilen seçimin birinci partisinin genel başkanının, son seçimlerin ikinci partisi ama bir önceki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş olan ve bir partinin genel başkanı olan Sayın Erdoğan ile yapacağı bir görüşmedir. Sayın Erdoğan da konuşacağımız konular var diye ifadede bulunmuş. Benim de önemli gündemlerim olacak.