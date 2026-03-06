Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan lider Meloni'yle görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan lider Meloni'yle görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İtalya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni'yle görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgede yaşanan çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

        Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        Erdoğan, Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini belirterek, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını dile getirdi.

        Türkiye olarak diplomasi zemininin güçlendirilmesini savunduklarını dile getiren Erdoğan, bunun için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini, çatışmalı sürecin küresel güvenliği de tehlikeye düşürebilecek riskler barındırdığını belirtti.

        Erdoğan ayrıca, bölgede ve dünyada yaşanan çatışmaların NATO müttefiklerinin özellikle savunma sanayii alanında iş birliğini artırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

        Derin bir sessizlik hâkimdi

        İnci Türkay, tek başına sahnede olduğu ters köşe bir rolle seyirci karşısına çıktı. Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in ödüllü metni 'Liste' 2 Mart'ta Londra'daki The Shaw Theatre'da prömiyer yaptı. Türkay, oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Tek perde ve 55 dakika boyunca sahnede tek başına...
