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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ı andı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıl dönümünde andı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:46
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ı andı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevdalısı olduğu İstanbul'a tarihi nitelikte hizmetlerde bulunan, birlikte nice vizyoner projeye imza attığımız eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

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