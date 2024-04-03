Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkentte bir kafede, gençler ve vatandaşlarla sohbet etti.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te milletvekilleriyle düzenlenen iftar programının ardından bir kafeye ziyarette bulundu.

Burada Erdoğan'a, "Cumhurbaşkanım." diye seslenen bir vatandaşın, "Adamsın, adam." şeklindeki sözleri gülüşmelere neden oldu.

Doğum günü kutlamak için bir araya gelen gençlerle de sohbet eden Erdoğan, yaş günü kutlanan kişiyi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü bir vatandaşın, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin." ifadesi üzerine, "Sen merak etme. Allah ömür verdikçe buradayız." dedi.

REKLAM Hatay'dan bir vatandaşla da kafedeki yakını aracılığıyla telefonda görüşen Erdoğan, süreç içinde Hatay'ın ilk ziyaret edeceği yerlerden biri olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet ettiği diğer vatandaşların yakınlarıyla da telefonda görüntülü görüşerek, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Kafe çalışanlarıyla sohbet eden, vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektiren Erdoğan, bebekleri de kucağına alarak sevdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan eşlik etti.