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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla bir araya geldi | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Söğütözü'nde bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlar ve kafe çalışanlarıyla sohbet etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 00:43 Güncelleme: 25.03.2025 - 00:44
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla bir araya geldi
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nın ardından Söğütözü'ndeki bir kafeye uğradı.

        AA'nın haberine göre; burada vatandaşlar ve kafe çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara oyuncak hediye etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kafe ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de eşlik etti.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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