Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nın ardından Söğütözü'ndeki bir kafeye uğradı.

AA'nın haberine göre; burada vatandaşlar ve kafe çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kafe ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de eşlik etti.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.