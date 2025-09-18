Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir görüşme yaptı.

İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Gazze’deki soykırımının son kara saldırılarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini, İsrail’in sadece Filistin’i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini, Katar’a yönelik saldırının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, İsrail’i eleştiren lider ve kanaat önderi sayısının arttığını, İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması için gayretlerin sürdüğünü, Türkiye’nin her platformda Filistin davasını ve İsrail saldırganlığını kararlılıkla gündeme getirmeye devam edeceğini belirtti.