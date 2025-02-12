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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehter Marşı'na eşlik etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehter Marşı'na eşlik etti

        Resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı törende Mehter Marşı'na eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 13:42 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:42
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehter Marşı'na eşlik etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Endonezya'da katıldığı bir törende Mehter Marşı'na eşlik ettiği görüldü.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehter Marşı'nı söylediği anlar kameralara yansıdı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile ikili görüşmesinin ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe ve İş Forumu'na iştirak etti.

        Erdoğan, bu ziyaretin ardından resmi temaslarını sürdürmek üzere Pakistan'a gidecek.

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