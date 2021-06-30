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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor

CANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bir süre daha devam edeceği anlaşılan Meclis çalışmalarında sizlere başarılar diliyorum. Değerlendirme toplantılarımıza tekrar başladık. Yarın bir grup arkadaşımızla tekrar bir araya geleceğiz. Salgın öncesi başlattığımız 5 grup halinde planladığımız toplantıları tamamlamış olacağız. Arkadaşlarımızla illerimizin sorunlarından ülke politikalarına kadar her konuyu görüşme fırsatı buluyoruz.

Dünkü MYK toplantımızda ifade ettim, Türkiye 2023 yılına yaklaştıkça partimize, hükümetimize ve devletimize yönelik saldırıların artacağı anlaşılıyor. Bu ülkede her dönemde iktidar ile muhalefet arasında çekişmeler, gerilimler, görüş farklılıkları yaşanmıştır. Bu defa karşımızda bambaşka fotoğraf vardır. Dışarıdan bir takım sözler aldığı anlaşılan CHP yıkıcı ve ahlaksız şekilde bizi hedef alıyor, ülkenin demokrasisine, ekonomisine kast etmektedir. Eskiden beri içeride bunların değirmenine su taşımayı vazife addeden bir kesim var olagelmiştir.

KILIÇDAROĞLU'NA: KLİNİK VAKA

Kıyılarımız nasıl müsilajdan dolayı oksijensiz kalma tehlikesi varsa, siyasette de bir müsilajla karşı karşıyız. CHP'nin başını çektiği siyasi müsilaj her türlü çarpıtmayı, iftirayı milletimizin üzerine adeta yağmur gibi yağdırmaktadır. Burada sehven yanlış bilgi verme değil, bilinçli ve iftira stratejisi yürütülmektedir. Ortada klinik bir vaka söz konusudur.

Herkes yolsuzluk yapmaktadır herkes uyuşturucu kaçaksıdır, herkes satılmıştır, herkes yanlış ve kötüdür. Ülkesini her türlü aşağılık sıfatla itham edecek kadar bir ruh haliyle karşı karşıyayız. Bizim bunca yalanı, iftirayı, ithamı ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur. Hukuk önünde hesap sorulacak hususların avukatlarımız vasıtasıyla takipçisiyiz. Diğer hususlarda ise CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, psikiyatrinin konusudur. Hakikatle bağını bu derece koparmış bir insana doktorlar teşhis koyacaktır.

ACİLEN GÜNDEME ALMAMIZ GEREK

Yalan ve iftira meselesinde tek sorun CHP'nin başındaki zat olsa geçeriz. Ama bu medya ve sosyal medyada büyüyen bir sorun halini almıştır. Avrupa'dan ABD'ye kadar demokrasiyle yönetilen her yerde bu sorun tartışılmaktadır. Birçok ülke bu tehditle mücadelede çeşitli kanuni düzenlemelere gitmektedir. Bu hukuki adımların benzerlerini acilen gündemimize almamız gerekiyor.

Kendi hayal dünyalarında iktidar serabı görenler şimdiden yatırımcısından, bankacısına, askerine, polisine herkesi tehdit etmeye başladılar. 6 ay sonra erken seçim var biliyorsunuz değil mi? Bay Kemal öyle diyor, o diyorsa doğrudur. Muhalefetin 2023'ten cüretinden cesaret alan kimi çevrelerin devri sabıktan söz ettiklerini işitiyoruz. Bunlar adeta bir yalan makinesidir. Bu şekilde bu yola devam edeceklerdir. Haziran 2023 Türkiye'nin seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak kararımız budur. Bu iş sıradan bir iş değildir.

Siyaset ciddiyet ister. Siyaset kararlılık ister. Yalanın egemen olduğu bir siyaset bizim kitabımızda yer almaz. Rabbim, kendileri hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadıkları halde kendilerinden olmayan herkesi yıkmaktan, ortadan kaldırmaktan söz eden bu faşist zihniyetten muhafaza eylesin diliyorum.

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