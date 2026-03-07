Canlı
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

        Giriş: 07.03.2026 - 21:47
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgedeki çatışma sürecinin seyri ve son gelişmeler ele alındı.

        Görüşmede, Türkiye'nin bu kritik süreçte Irak'ın yanında yer aldığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgeyi uzun yıllar bir felakete sürükleyecek adımlara karşı mücadelesini sürdüreceğini, terör örgütleri ve beraberindeki bazı gruplarda son günlerde yaşanan hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmaları sona erdirmek ve müzakerelere dönüşü sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti.

        Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Neçirvan Barzani, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaptı.

