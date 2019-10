AK Parti Kayseri Teşkilatı'nın yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Türkiye ile oynayabileceğini sananlar ders aldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Milletimizden aldığımız destek her zaman en büyük güç ve moral kaynağımız olmuştur. Partimizin ilk çıkış noktası da Kayseri olmuştur. Buradan yola çıkmıştık. AK Parti iktidarları döneminde hangi başarıya imza atmışsak, hangi mücadeleden yüzümüz akıyla çıkmışsak hepsinin de gerisinde Allah'ın yardımı, milletimizin desteği vardır. Türkiye bugün tarihinin en önemli mücadelelerinden birini veriyor. Böyle bir milletin evladı olarak doğduğum ve yaşadığım için Rabbime hamdediyorum. Bizler bir, iri, beraber ve kardeş oldukça iyi ve kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez.

"HİÇBİR TEHDİT BİZLERİ YOLUMUZDAN ALI KOYAMAZ"

Tefrika hastalığını bünyemizden uzak tuttuğumuz müddetçe siyasi, ekonomik, askeri hiçbir tehdit bizi hedeflerimizden alı koyamaz. Medeniyet değerlerimize, kültürümüze, imanımıza sıkı sıkıya sarıldığımız müddetçe hiçbir şey bizi yıkamaz. Kayseri bu değerleri en iyi yaşan, böyle olduğu için de Türkiye'nin yükselen yıldızı olmuştur. Biz de Kayseri'den aldığımız ilhamla Türkiye'yi dünyanın en önde gelen memleketlerden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz.

"KİMİ ÜLKELER TESLİMİYET İÇERİSİNDE HAREKET EDİYOR"

Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. Soğuk savaşın bitmesiyle daha sinsi yöntemlerle varlığını sürdüren çarpık sistem çatırdıyor. Bu büyük dönüşüm sürecinin her alanda sancıları yaşanıyor. Türkiye gibi kimi ülkeler çarpık sisteme itiraz ve hatta isyan ederek adalet taleplerini açıkça dile getiriyor. Kimi ülkeler hala teslimiyet içerisinde hareket ediyor. Sadece istiklal değil onur mücadelesini dahi vermekte zorlanan, hatta buna teşebbüs bile etmeyen pek çok toplumun varlığına şahit oluyoruz. Türk milleti istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini tüm dünyaya ispatlamıştır.

"BU ŞARTI KABUL EDEN HERKESLE YÜRÜMEYE HAZIRIZ"

Türkiye'yi diledikleri gibi oynayabilecekleri, istediklerini yaptırabileceklerini, elindekini alabileceklerini sananlar inanıyorum ki, son gelişmeyle bir kez daha dersini almıştır. Bizim hiç kimseyle kavga etmek hele hele fiziki müdahale gibi bir amacımız yoktur. Türk milleti hak ve adalet sevdalısı bir millettir. Tek bir şartla, kimse bayrağımıza, ezanımıza, toprağımıza, devletimize yan gözle bakmayacak hele hele saldırmayı aklından bile geçirmeyecektir. Bu şartı kabul eden herkesle birlikte çalışmaya da, yürümeye de hazırız.

"KAFALARINI GÖMDÜKLERİ KUMDAN ÇIKARABİLSELER"

Terör örgütlerini kullanarak at oynatabileceklerini sananlar bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul edecektir. Son dönemdeki gelişmeler inşallah tüm dünya için bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye küresel düzende adalet ve huzurun sağlanmasına öncülük edecektir. Bölgemizdeki ve dünyadaki hemen her gelişmedin bizi yakından ilgilendirdiğini biliyoruz. Geçen her gün bizim bu konudaki haklılığımızı ortaya çıkartıyor. 'Türkiye'nin Afrika'da, Suriye'de, Libya'da, Balkanlar'da ne işi var' diyebilenler çıkabiliyor. Halbuki kafalarını gömdükleri topraklardan çıkartıp, şöyle etrafa bakabilseler Türkiye'nin orada niçin olması gerektiğini anlayacaklar.

"AK PARTİ'NİN KAPILARI HERKESE AÇIKTIR"

Ama unutmayın milletimiz de onların kafalarına vura vura bu gerçeği gösterecektir. Bugünümüzün selameti, geleceğimizin aydınlığı için var gücümüzle mücadele ediyoruz. İlk günkü kararlılıkla, heyecanla, azimle çalışıyoruz. AK Parti 7. büyük kongre takvimini bu anlayışla başlattı. Başarımızın gerisinde değişimin, yenilenmenin, tazelenmenin, gelişmenin önemine olan inancımız yatıyor. Kendi tabii seyri için yaşanan bu süreci hizmet yarışında bayrak değişimi olarak görüyoruz. AK Parti'nin gönlü 82 milyonun tamamı içine alıyor. AK Parti'nin kapıları ülkesine ve şehrine hizmet etmek isteyen sonuna kadar açıktır.

"ÜSTLENİLEN HER SORUMLULUK ŞEREFLİDİR"

Tüm vatandaşlarımızı, kongrelerimizde, partimiz saflarında görev almak üzere hizmet yarışına katılmaya davet ediyoruz. Partimizde görev alan arkadaşlarımızın daima önlerinde yeni kapılar açık olmaya devam edecektir. Üstlenilen her sorumluluk şereflidir, önemlidir, başarı göstermeye uygundur. Kadın ve gençlik kollarımızda görev yapan kardeşlerime özellikle seslenmek istiyorum. AK Parti'nin geleceği sizlersiniz. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların gönüllerini fethedememiş bir partinin geleceği yok demektir. Milletimizin geleceği olan gençlerimiz için çekim merkezi oluşturamamış bir partinin akibeti meçhuldur.