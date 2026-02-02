Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret edecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; 3 Şubat'ta Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat tarihinde ise Mısır'ı ziyaret edeceği bildirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gerçekleştirilecek ziyaretlere dair açıklamada bulundu.

        Giriş: 02.02.2026 - 20:15 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:25
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan; 3 Şubat'ta Suudi Arabistan’ı, 4 Şubat 2026 tarihinde ise Mısır’ı ziyaret edecek.

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gerçekleştirilecek ziyaretlere dair açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat 2026 tarihinde Suudi Arabistan’ı, 4 Şubat 2026 tarihinde ise Mısır’ı ziyaret edeceklerdir.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın davetine icabetle Riyad’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır.

        Sayın Cumhurbaşkanımız, Riyad’ı ziyaretinin ardından 4 Şubat 2026 tarihinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi’nin davetine icabetle, Kahire’de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecektir.

        Mısır ziyareti kapsamında ikili gündemimizdeki konuların ele alınması; öte yandan, Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu’na da iştirak etmeleri planlanmaktadır."

        Antalya'da hortum sonrası enkaz kaldırılıyor; su ise çekilmedi

        ANTALYA'nın Aksu ilçesinde hortumun vurduğu bölgelerde hasar gören teknelerin kaldırılması ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Tarım alanları ve ormanlık bölgelerde biriken suyun, yağışın üzerinden günler geçmesine rağmen çekilmediği görüldü. (DHA)

