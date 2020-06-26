Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ülkemizin farklı bölgelerinden gençlerimizle video konferans buluşması gerçekleştirerek hoş bir sohbet ettik. Ülkemizin aydınlık geleceğini temsil eden tüm gençlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyor, yarın ve pazar günü sınava girecek olan tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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