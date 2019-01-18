Habertürk'ten Kübra Par'ın haberine göre Graham, Suriye’den çekilme kararı sonrası Trump ile bizzat görüşmüş ve çekilme sürecinin yavaşlatıldığını söylemişti. Kulislerde o görüşmenin Trump’ın kararını gözden geçirmesine neden olduğu iddia edilmişti.

Dolayısıyla bugünkü görüşme ABD Kongresi’ne Türkiye’nin endişelerinin doğru şekilde anlatılması bakımından kritikti.

Beştepe’den gelen son bilgilere göre Graham-Erdoğan görüşmesi olumlu bir havada geçti. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’li Senatör’e bir jest yaparak bu akşam katılacağı Fazıl Say konserine davet etti. Senatör Graham’ın Ankara Congresium salonunda saat 20.30'da gerçekleşecek olan konsere katılması bekleniyor.