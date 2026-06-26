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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğrencilere karne tebriği | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğrencilere karne tebriği

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından karne alan öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri tebrik etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 12:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Öğrencilere karne tebriği
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından karne alan öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri tebrik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum" ifadelerini kullandı.

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