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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle günübirlik ziyarette bulunacağı Azerbaycan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne de iştirak edecek.

Ardından Erdoğan ve İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ile Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK akrobasi gösterisini izleyecek, sonrasında ise Asan Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi açılışını yapacak.

Akşam saatlerinde iki liderin yemekte bir araya gelmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece saatlerinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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