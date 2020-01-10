Üç aylar ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı bir mesajla kutladı.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 10, 2020

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşuludur.

Ülkemiz, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır.

"MESLEK AHLAKINI GÖZETEN ÇALIŞMALAR ÖNEM KAZANMIŞTIR"

Bu aşamada sağlıklı bir kamuoyunun varlığı için medya çalışanlarımızın tarafsız ve doğru bilgilendirme hususlarındaki hasssasiyetleri ve meslek ahlakını gözeten çalışmaları daha da önem kazanmaktadır.

Ülkemiz demokrasimizin kesintiye uğradığı ve gelişme yolunda önüne engeller çıkarılan dönemlerden geçmiştir. Basınımızın ve tüm toplumumuzun, bu sürecin olumsuz etkilerinden kurtulması uzun zaman almıştır.

"DOĞRU VE TARAFSIZ BİLGİLENDİRMEYİ YERİNE GETİRECEKTİR"

Medyamızın, yaşanan olumsuzluklardan çıkardıkları dersler ışığında, toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak, karanlık odakların amaçlarına ulaşmasına engel olacaklarına, millet iradesini hiçe sayan vesayetçi anlayışlara artık itibar etmeyeceklerine ve halkımızı doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum.

Basın emekçilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, bu vesileyle basın çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum.