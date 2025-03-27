Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dini azınlıklarla iftar sofrasında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. İftarda Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Farklılıkları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı olarak gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Dolayısıyla hemen her sene tekrarladığımız şu birlikteliğinizin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. 23. yılına giren iktidarlarımız boyunca tüm vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü genişletmeye çalıştık.

"AZAMİ HASSSASİYET GÖSTERDİK"

Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bilhassa gayrimüslim vatandaşlarımızın bir ruhi tedirginlik içinde olmaması için azami hassasiyet gösterdik.

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"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

İnşallah bu şekilde yola devam edeceğiz. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim yakın geçmişte büyük acılar yaşayan Somalili kardeşlerimizin, huzuruna, ekonomik kalkınmasına büyük önem veriyoruz. Somali'nin ülkemizin de desteğiyle elde ettiği kazanımları koruyarak toplumsal barış ve istikrarını güçlendirmesini temenni ediyoruz. Terörün her türlüsünden çok çekmiş, bedel ödemiş bir ülke olarak Somali halkının yanındayız.